Akzo vond wegloopvergoeding van PPG te laag

Akzo-topman Ton Büchner bevestigt dit maandag aan Het Financieele Dagblad. Het bedrag dat de Amerikanen hebben geboden, is maar een kwart van wat in de industrie gebruikelijk is.

Deze vergoeding zou ingaan wanneer een overnemende partij de overname middenin het proces alsnog stopzet. Het mechanisme werkt als een soort boete en moet ervoor zorgen dat alleen serieuze partijen een overnamebod doen.

Volgens de zakenkrant was de vergoeding die AkzoNobel vroeg, hoger dan gebruikelijk in Europa.

Volgens de bestuurder had PPG de overname mogelijk niet doorgezet. In Europa is er veel overlap tussen de twee concerns, legt Büchner uit. Europese mededingingsautoriteiten hadden waarschijnlijk geëist dat verschillende onderdelen verkocht zouden moeten worden.