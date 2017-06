Lichte winsten op Wall Street

Net als in Europa en Azië krijgt de handel op Wall Street steun van een licht herstel van de olieprijzen, die na de sterke daling van vorige week weer wat opkrabbelen. Verder is er voor beleggers weinig richtinggevend nieuws voorhanden.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 21.460 punten. De bredere S&P 500 steeg eveneens 0,3 procent, tot 2446 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,5 procent aan en kwam op 6296 punten.

Zowel de prijs van een vat Amerikaanse olie als van Brentolie stond tussentijds licht in de plus, al bevinden de olieprijzen zich nog wel op een vrij laag niveau. De recente prijsval op de oliemarkt werd vooral veroorzaakt door zorgen over de wereldwijde oliereserves.

Ook Facebook weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf is volgens The Wall Street Journal in gesprek met filmstudio's en andere partijen in Hollywood over het maken eigen televisieprogramma's. Het aandeel noteerde 0,9 procent in de plus.