Positieve stemming op beurzen Azië door herstel olieprijzen

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei-index 0,1 procent hoger op 20.153,35 punten. Beleggers verwerkten het nieuws dat de geplaagde Japanse airbagmaker Takata faillissementsbescherming heeft aangevraagd.

Takata is in de problemen gekomen door enorme terugroepacties vanwege defecte airbags. De handel in het aandeel lag maandag stil en de Tokio Stock Exchange kondigde aan dat de notering op 27 juli zal worden geschrapt.

Takata

De Japanse automakers leken niet veel last te hebben van de faillissementsbescherming van Takata. Toyota verloor uiteindelijk 0,3 procent. De automaker kan mogelijk fluiten naar de meer dan 5 miljard dollar aan terugroepkosten die het nog tegoed heeft van Takata, maar volgens Toyota heeft dat slechts een minimaal effect op de winst.

Toshiba zakte 3,4 procent. Het aandeel van het Japanse technologieconcern zal in augustus degraderen van de eerste sectie van de beurs in Tokio naar de tweede sectie voor kleinere bedrijven.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de Kospi in Seoul klom 0,5 procent. In Sydney won de All Ordinaries een fractie. De beurzen in Indonesië, Maleisië, India en de Filipijnen waren gesloten vanwege het einde van de ramadan.