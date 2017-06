Wall Street gaat met kleine koersuitslagen rustig het weekend in

De Dow-Jonesindex, samengesteld uit de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen, sloot nagenoeg vlak op 21.394,90 punten. De bredere S&P 500 eindigde 0,2 procent in de plus op 2438,30 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent naar 6265,25 punten.

De uitkomsten van de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, werden lauw ontvangen op Wall Street. De grootste banken bleken hun kapitaalbuffers goed op orde te hebben. Het blijft evenwel afwachten welke banken er sterk genoeg voorstaan om kapitaal te mogen teruggeven aan hun aandeelhouders. Daar beslist de toezichthouder volgende week over.

JPMorgan Chase verloor 0,2 procent. Branchegenoot Goldman Sachs leverde 1,2 procent in en behoorde daarmee tot de sterkste dalers in de Dow. Bank of America, Citigroup en Wells Fargo gingen tot 0,5 procent omlaag, voor Morgan Stanley liep het verlies op tot meer dan 2 procent.

Bij de hoofdfondsen was Home Depot de grootste verliezer. De doe-het-zelfketen werd 2,7 procent minder waard. Boven aan de Dow stond creditcardmaatschappij Visa met een plus van 1,7 procent. Vliegtuigbouwer Boeing, die afgelopen week zijn orderboek flink spekte tijdens de luchtvaartshow in Parijs, kreeg er 1,4 procent bij.

BlackBerry leverde meer dan 12 procent in. Hoewel het technologiebedrijf afgelopen kwartaal dankzij een gewonnen patentzaak een fikse winst in de boeken wist te zetten, bleef de omzetontwikkeling achter bij de verwachtingen. Interieurwinkelketen Bed Bath & Beyond kwam ook met teleurstellende kwartaalresultaten en verloor eveneens dik 12 procent.

De euro was 1,1195 dollar waard, tegen 1,1200 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder en bracht per vat 43,10 dollar op. De Brentprijs, maatgevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg 1 procent tot 45,66 dollar per vat.