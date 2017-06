Beperkte koersuitslagen op Aziatische beurzen

Beleggers lijken te wachten op nieuwe signalen die de beurshandel richting kunnen geven. De olieprijzen lieten na de sterke daling eerder deze week een voorzichtig herstel zien.

De Nikkei-index in Tokio ging 0,1 procent hoger de week uit op 20.132,67 punten. Toshiba verloor 5,7 procent. Het Japanse technologieconcern heeft uitstel gevraagd voor de publicatie van de definitieve jaarcijfers. De onderneming heeft meer tijd nodig om de boeken af te ronden bij haar Amerikaanse nucleaire tak.

Nintendo klom 2,8 procent en bereikte de hoogste koers sinds 2008. De Japanse maker van computerspelletjes zit in de lift sinds de aankondiging vorige week dat Super Mario Odyssey op 27 oktober op de nieuwe spelcomputer Switch verschijnt.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds vrijwel vlak en de Kospi in Seoul won 0,3 procent. In Sydney klom de All Ordinaries 0,2 procent. De banken stonden overwegend in de min nadat de overheid van Zuid-Australië een nieuwe belasting aankondigde voor de grootste banken in het land.

De beurs in Shanghai verloor 0,5 procent, na berichten dat de Chinese autoriteiten de banken hebben gevraagd hun blootstelling aan Chinese bedrijven, die in de afgelopen jaren betrokken waren bij grote overnames, te herzien.