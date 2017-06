Wall Street gaat donderdag vlak de handel uit

Vooral biotech- en gezondheidsgerelateerde bedrijven waren in trek, nadat de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat een plan presenteerden om het gezondheidsstelsel in de VS drastisch te hervormen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 21.397,29 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, naar 2.434,50 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot een fractie hoger op 6.236,68 punten.

Zorgplan

Het Republikeinse conceptvoorstel komt neer op een stevige ontmanteling van de zorgwet van oud-president Barack Obama. Volgens analisten zou het plan onder meer de regeldruk voor de farmaceutische industrie terugbrengen. Of het voorstel kans van slagen heeft is evenwel nog onduidelijk.

Farmaceuten Merck en Johnson & Johnson en zorgfonds UnitedHealth waren met plussen van elk 0,9 procent de sterkste stijgers in de Dow. Buiten die toonaangevende index zagen biotechnologen als XBiotech en Sangamo Therapeutics hun beurswaarde tot ruim 20 procent oplopen.

Groei en herstel

American Airlines wist eveneens de aandacht op zich gericht, omdat Qatar Airways een belang van 10 procent wil nemen in zijn samenwerkingspartner. Het aandeel ging door dit nieuws ruim 1 procent omhoog.

Altice USA, het Amerikaanse dochterbedrijf van telecom- en kabelconcern Altice, heeft verder een geslaagd debuut op de beurs in New York gemaakt. De aandelen waren geprijsd op 30 dollar en werden in de handel vervolgens 9 procent hoger gezet.

Oracle

Oracle, dat met kwartaalcijfers kwam, won eveneens circa 9 procent. De sterk groeiende vraag naar clouddiensten hielp de producent van bedrijfssoftware aan een hogere omzet en winst en dat viel in de smaak bij beleggers.

Staples kreeg er ruim 6 procent bij, na berichten dat investeerder Sycamore Partners dicht bij een overname is van de leverancier van kantoorbenodigdheden. Daar zou Sycamore meer dan 6 miljard dollar voor overhebben.

De olieprijzen toonden wat herstel, na de sterke dalingen van de afgelopen tijd. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder, op 42,73 dollar. Brentolie ging 0,9 procent in prijs omhoog, tot 45,21 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,1152 dollar, van 1,1149 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag.