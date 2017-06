Europese beurzen doen opnieuw een stap terug

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 516,77 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 802,72 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 0,7 procent kwijt.

Een daler in de AEX was Shell met een verlies van 0,9 procent. Barclays verlaagde het advies voor de Europese olie- en gasproducenten. Volgens de Britse bank zijn de vooruitzichten voor de sector uitdagender geworden.

Oliedienstverlener SBM Offshore verloor 1,1 procent, ondanks het binnenslepen van een definitieve order van de Amerikaanse oliereus ExxonMobil. In Oslo zakte sectorgenoot Subsea 7 meer dan 5 procent.

Galapagos

Biotechnoloog Galapagos was de sterkste stijger onder de Amsterdamse hoofdfondsen, met een winst van 0,7 procent. Philips verloor 1,6 procent na de overname van de Amerikaanse leverancier van geavanceerde hersenscanapparatuur Electric Geodesics.

In de MidKap behoorde bodemonderzoeker Fugro, die veel klanten heeft in de oliesector, tot de grootste dalers met een min van 1,6 procent. Koploper was advies- en ingenieursbureau Arcadis met een winst van 4,6 procent.

Corbion

Corbion noteerde 3,3 procent hoger. De producent van voedingsingrediënten zou een overnamebod hebben ontvangen van investeringsmaatschappijen en een industrieel chemiebedrijf. Dat meldt de website Wall Street Wires, zonder te schrijven waar de informatie vandaan komt. Een woordvoerder van Corbion wil geen commentaar geven.

In Zürich klom Novartis 3 procent. Het Zwitserse farmaceutische concern maakte positieve onderzoeksresultaten bekend van het middel canakinumab, dat de risico's voor overlevenden van een hartaanval beperkt.

Diageo

Diageo daalde in Londen meer dan 1 procent. Het Britse drankenconcern neemt het tequilamerk Casamigos over, waarvan de bekende Amerikaanse acteur George Clooney een van de oprichters is. Diageo betaalt in totaal 1 miljard dollar voor het merk.

De euro steeg tot 1,1172 dollar, van 1,1144 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie toonde wat herstel met een plus van 0,5 procent op 42,75 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder, op 45,17 dollar per vat.