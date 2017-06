Corbion is grote uitblinker op Damrak

Bij de middelgrote fondsen aan het Damrak eindigde Corbion aan kop met een koerswinst van 11,6 procent, op 29,39 euro. Volgens de website Wall Street Wires is er een bod gedaan van 35 euro per aandeel op Corbion. Er zouden nu onderhandelingen worden gevoerd, waarbij Corbion graag 40 euro per aandeel zou willen ontvangen. Het bedrijf wilde geen commentaar geven op het bericht.

Gemengd beeld

Verder was er op de Europese beurzen sprake van een gemengd beeld. De AEX-index aan het Damrak sloot 0,2 procent lager op 519,39 punten. De MidKap, met daarin Corbion, steeg 0,5 procent tot 805,62 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen elk 0,2 procent. In Londen werd 0,1 procent ingeleverd.

Diverse oliegerelateerde fondsen bleven last houden van de sterke daling van de olieprijzen van de afgelopen tijd. In de AEX was tankopslagbedrijf Vopak een van de grotere dalers met een min van 1 procent.

In de MidKap zakte bodemonderzoeker Fugro, die veel klanten heeft in de oliesector, 0,4 procent. Bij de kleinere fondsen dook Brunel 4,2 procent omlaag. De detacheerder heeft veel blootstelling aan de oliesector.

Amerikaanse olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie zelf toonde wel wat herstel, met een plus van 1,4 procent op 43,13 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder, op 45,61 dollar per vat.

Shell en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigden na lang in de min gestaan te hebben uiteindelijk ook in de plus. Ze wonnen respectievelijk 0,1 en 0,6 procent in de AEX. Grootste winnaar in de hoofdindex was evenwel staalconcern ArcelorMittal, dat er 3,1 procent bij kreeg.

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor chipbedrijf Imagination Technologies, dat ruim 16 procent hoger eindigde in Londen. De toeleverancier van Apple heeft zichzelf in de verkoop gezet en er is door verschillende partijen interesse getoond.

De euro steeg verder tot 1,1149 dollar, van 1,1144 dollar een dag eerder.