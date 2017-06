'Akzo en ministerie werkten samen bij weren overname door PPG'

Dat meldt RTL Z woensdag op basis van correspondentie tussen de partijen die de zender deels heeft geopenbaard na een wob-procedure. AkzoNobel kreeg volgens de nieuwszender onder meer de kans mee te schrijven aan antwoorden op Kamervragen.

De verffabrikant en het ministerie zouden elkaar voortdurend op de hoogte hebben gehouden van de ontwikkelingen via persberichten en vertrouwelijke informatie. Ook dachten ze actief met elkaar mee.

Hulp

Daarnaast zou het ministerie bij de voorbereiding van een gesprek met PPG-topman Michael McGarry hulp hebben gekregen van AkzoNobel.

Zo laat een medewerker van het concern weten dat de McGarry in interviews had toegegeven dat er in geval van een overname zal worden georganiseerd en dat het hoofdkantoor in Pittsburgh komt te staan. Dit zou voor banenverlies bij de kantoren in Amsterdam en Amersfoort zorgen.

Vertrouwelijk

In een van de e-mails stuurt het bedrijf brieven mee die volgens AkzoNobel "natuurlijk niet voor een breder publiek zijn bedoeld". In een andere e-mail stuurt een ambtenaar van het ministerie een vertrouwelijk concept van antwoorden op Kamervragen over AkzoNobel. Het concern wordt gevraagd dit aan te vullen.

Ook spreken de ambtenaar en de medewerker van AkzoNobel per e-mail af om elkeer persoonlijk te ontmoeten "om uitgebreider bij te praten".

Verder stelt de ambtenaar mogelijk informatie nodig te hebben over de mogelijkheden die de beschermingsstichting en de ondernemingsraad hebben om een overname te blokkeren. De medewerker belooft te zullen helpen als dat nodig is.

De ambtenaar reageert in een van de e-mails betrokken op de eisen van de activistische aandeelhouder Elliott Advisors. De aandeelhouder eist dat de president-commissaris van AkzoNobel opstapt. "Sterkte met alles en als wij iets kunnen betekenen dan horen wij het graag", schrijft de ambtenaar.

Eerste bod

De contacten tussen het concern en het ministerie dateren al van donderdag 9 maart, de dag dat PPG met een eerste bod op de onderneming kwam. Daarna volgden nog twee biedingen van het Amerikaanse bedrijf.

AkzoNobel hield voet bij stuk en minister Henk Kamp van Economische Zaken uitte zich meerdere keren negatief over een mogelijke overname. Op 1 juni liet PPG weten zich terug te trekken.