Europese beurzen met verliezen de handel uit

Daarmee werden de verliezen van een dag eerder verder uitgediept. Oliegerelateerde bedrijven bleven last houden van de fors gedaalde olieprijzen.

De AEX sloot uiteindelijk met een min van 0,1 procent op 520,48 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 801,41 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent.

Shell

Olieconcern Shell, dat dinsdag al ruim 2 procent verloor, leverde ditmaal dik 1 procent in. Daarmee was het een van de sterkste dalers in de AEX. Het aandeel Shell kreeg onder meer adviesverlagingen van Alphavalue en Macquarie. Ook gingen de olieprijzen weer iets verder omlaag.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper en kostte bij de slotbel 43,43 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent tot 45,86 dollar per vat. In het kielzog leverde tankopslagbedrijf Vopak 0,5 procent in. Maritiem dienstverlener SBM Offshore bleef nipt aan de goede kant van de score.

Galapagos

De grootste daler in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 2,1 procent. Elektronicaconcern Philips zakte 0,8 procent na een adviesverlaging door Natixis.

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize kroonde zich tot dagwinnaar in de hoofdindex op Beursplein 5 met een plus van meer dan 3 procent.

Analisten van Jefferies zouden niet vreemd opkijken als het concern op den duur zijn Amerikaanse activiteiten verkoopt. Onder meer vanwege margedruk en de stappen die Amazon wil zetten in de Amerikaanse supermarktbranche.

Arcadis

In de MidKap was advies- en ingenieursbedrijf Arcadis koploper met een koerswinst van bijna 5 procent na een adviesverhoging door ING. Voedingsbedrijf Wessanen kampte met een adviesverlaging door Kempen en sloot de sessie in de index voor middelgrote fondsen onderaan met een min van 2,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam daalde Brunel 6,9 procent. Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor de detacheerder.

Provident Financial

In Londen ging de Britse kredietverstrekker Provident Financial 18 procent onderuit vanwege een winstalarm. Het Belgische supermarktconcern Colruyt zakte bijna 7 procent in Brussel na publicatie van de jaarcijfers.

De euro was 1,1144 dollar waard, tegen 1,1133 dollar een dag eerder.