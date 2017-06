Beurzen Azië onder druk door dalende olieprijs

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,5 procent lager op 20.138,79 punten. De oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration verloren respectievelijk 1,2 procent en 1,9 procent.

Toshiba eindigde na een schommelend koersverloop 2,7 procent lager. Het Japanse technologiebedrijf heeft het consortium bestaande uit Bain Capital en Japanse investeerders uitgekozen als de favoriete kandidaat om zijn chipdivisie over te nemen. Airbagmaker Takata kelderde bijna 25 procent, door zorgen over een naderend faillissement.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent lager en de Kospi in Seoul zakte 0,6 procent. In Sydney daalde de All Ordinaries 1,4 procent.

De beurs in Shanghai zakte 0,1 procent. Indexsamensteller MSCI zal volgend jaar de aandelen van 222 grote Chinese bedrijven, zogenoemde A-aandelen, opnemen in de MSCI Emerging Markets Index. Eerdere pogingen van China om te worden opgenomen in die belangrijke graadmeter werden steeds afgewezen.