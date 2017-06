Europese beurzen licht in het groen

Beleggers namen wat gas terug na de sterke koersstijgingen een dag eerder en hielden met een schuin oog de brexitonderhandelingen in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 526,95 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 806,13 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,4 procent vooruit.

Unilever

Unilever was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,2 procent. De Nederlands-Britse producent van verzorgings- en voedingsmiddelen neemt het cosmeticamerk Hourglass over. Dienstverlener aan de oliesector SBM Offshore was de grootste daler met een min van bijna 2 procent.

Galapagos leverde meer dan 1 procent in. Het biotechnologiebedrijf kwam met een update over zijn lopende onderzoeksprogramma's. Galapagos verwacht onder andere later dit jaar een nieuwe studie te beginnen naar zijn kandidaat-medicijn GLPG1205.

Shell

Shell verloor 0,6 procent. Het olieconcern gaat samen met zijn Franse partner Total aan de slag in Mexico. Het consortium bracht bij een veiling het hoogste bod uit op een van de velden in de Golf van Mexico die onder de hamer gingen.

De Duitse lampenfabrikant Osram won in Frankfurt 2,6 procent na een adviesverhoging. ProSiebenSat.1 klom ruim 2 procent. De Duitse televisiezender verkoopt zijn Zweedse onlinereisbureau Etraveli aan investeringsmaatschappij CVC Capital Partners.

Barclays

In Londen daalde Barclays 0,2 procent. De Britse bank en vier voormalige bestuurders, onder wie oud-topman John Varley, zijn aangeklaagd wegens fraude rond een omstreden investeringsronde in 2008. Het Britse bouw- en loodgietersbedrijf Wolseley zakte 1,6 procent na teleurstellende kwartaalcijfers.

De euro was 1,1157 dollar waard, tegen 1,1164 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 44,08 dollar per vat. Een vat Brentolie was vlak op 46,90 dollar.