Amsterdamse beurs zet opmars voorzichtig voort

Beleggers lijken wel wat voorzichtiger te zijn geworden na de sterke koerswinsten een dag eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel procent 0,3 procent hoger op 527,58 punten. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 805,01 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij.

Unilever was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,4 procent. De Nederlands-Britse producent van verzorgings- en voedingsmiddelen neemt het cosmeticamerk Hourglass over. Dienstverlener aan de oliesector SBM Offshore was de grootste daler met een min van 1,6 procent.

Galapagos leverde 1 procent in. Het biotechnologiebedrijf kwam voorbeurs met een update over zijn lopende onderzoeksprogramma's. Die leek aanvankelijk positief te worden ontvangen, maar na enkele minuten handel dook het aandeel toch in het rood.

Shell

Shell daalde 0,3 procent. Het olieconcern gaat samen met zijn Franse partner Total aan de slag in Mexico. Het consortium bracht bij een veiling het hoogste bod uit op een van de velden in de Golf van Mexico die onder de hamer gingen.

In de MidKap ging verzekeraar ASR aan kop met een plus van 1,5 procent. TomTom won 0,5 procent. De navigatiedienstverlener gaat zijn Traffic-dienst in tien nieuwe landen aanbieden. Daarmee is Traffic nu in 64 landen beschikbaar. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

In Londen verloor Barclays 0,1 procent. De Britse bank en vier voormalige bestuurders, onder wie oud-topman John Varley, zijn aangeklaagd wegens fraude. Zij worden verdacht van malversaties rond een financieringsdeal die de bank in 2008 sloot met een groep investeerders in het Midden-Oosten, met name het Qatarese staatsinvesteringsfonds.

De euro was 1,1144 dollar waard, tegen 1,1164 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 44,32 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte 0,4 procent meer, op 47,10 dollar.