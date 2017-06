Beurs Japan sluit met duidelijke winst

Ook een verzwakking van de Japanse yen bood steun aan de handel.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus op 20.230,41 punten. De index bereikte eerder op de dag de hoogste tussentijdse stand sinds augustus 2015.

Bij de bedrijven steeg het farmaceutische concern Iwaki & Co 0,6 procent na een verhoging van de winstverwachting. De verkoper van kantoorartikelen Askul Corp schroefde eveneens zijn winstverwachting op en kreeg er bijna 9 procent bij.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent lager. De Kospi in Seoul zakte 0,1 procent en in Sydney daalde de All Ordinaries 0,6 procent.