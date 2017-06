'Tata Group overweegt beursgang Jaguar Land Rover'

De leiding van Tata zou al langer met het idee spelen het onderdeel op eigen benen te zetten. Het geld dat het met een beursgang ophaalt zou kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe modellen en technologieën.

Tata kocht JLR in 2008 voor 2,4 miljard dollar van het Amerikaanse Ford Motor. Sinds de Indiërs aan de knoppen zit bij de maker van luxe auto's, is de omzet stevig gegroeid. Deze viel in 2015 zeven keer hoger uit in vergelijking met 2008.

Eerder maakte Tata bekend tot en met maart volgend jaar ruim 5 miljard dollar in JLR te investeren. Een deel van het geld wordt in een nieuwe fabriek in Slowakije gestoken.