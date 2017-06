Voedselbezorger hoopt bijna 1 miljard euro op te halen bij beursgang

De bandbreedte van de introductieprijs ligt tussen 22 en 25,50 euro per aandeel, meldt persbureau Bloomberg maandag. De totale waarde van het bedrijf wordt geschat op 4,39 miljard euro.

Delivery Hero, de grootste concurrent in Duitsland van het Nederlandse TakeAway, is voor 35 procent in handen van Rocket Internet. In Nederland is het bedrijf actief onder de naam Foodora.

De concurrentie om maaltijden van restaurants thuis te bezorgen is moordend, schrijft Bloomberg. Er wordt veel geld aan marketing uitgegeven om in een land de grootste speler te worden omdat de winnaar meestal de markt domineert.

Naast TakeAway is er ook concurrentie van internetgigant Amazon. Onder de naam Amazon Fresh worden boodschappen nog dezelfde dag bezorgd. Ook taxidienst Uber springt in de markt van bezorgen met Uber Eats.

Delivery Hero is actief in 42 landen en heeft contracten met ongeveer 150.000 restaurants.