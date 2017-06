Stevige winsten op Europese aandelenbeurzen

Dit gebeurde na een bericht in de krant The Times dat het Amerikaanse activistische hedgefonds Third Point van Daniel Loeb bezig is een belang op te bouwen in het technologieconcern. Verder toonden de supermarktbedrijven wat herstel na de zware koersverliezen vrijdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 525,32 punten. De MidKap klom ook 0,9 procent, tot 802,08 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,8 procent vooruit.

Philips

Philips voerde de Amsterdamse hoofdfondsen aan met een koerssprong van ruim 5 procent. Volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen mikt Third Point bij Philips waarschijnlijk op een verbetering van de operationele prestaties, die nogal teleurstellend zouden zijn. Philips wilde geen commentaar geven op de zaak.

ArcelorMittal kreeg er 2,8 procent bij. Het staalconcern neemt samen met partner Marcegaglia de Italiaanse branchegenoot Ilva over voor 1,8 miljard euro. Dienstverlener aan de oliesector SBM Offshore klom 2,2 procent. Volgens ING zou SBM nog meer orders kunnen binnenslepen voor de ontwikkeling van het olieveld Liza voor de kust van Guyana.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize won 1,2 procent. De zware koersval van het aandeel van bijna 10 procent op vrijdag was volgens KBC Securities overdreven.

De daling volgde op het nieuws dat webwinkelreus Amazon het Amerikaanse supermarktbedrijf Whole Foods heeft overgenomen. Ahold Delhaize heeft volgens KBC ruimschoots de kennis en middelen om de groeiende concurrentie in de Verenigde Staten het hoofd te bieden.

Metro

Ook andere Europese supermarktconcerns krabbelden wat op. Metro klom meer dan 1 procent in Frankfurt en in Parijs won Carrefour 0,9 procent. Ocado dikte op de Londense beurs ruim 7 procent aan. De Britse onlineretailer wordt door de stap van Amazon als een gewilde overnameprooi gezien.

De euro was 1,1193 dollar waard, tegen 1,1189 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 44,88 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent, tot 47,49 dollar per vat.