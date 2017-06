Philips grote winnaar op groen Damrak

Volgens mediaberichten zou het Amerikaanse activistische hedgefonds Third Point bezig zijn om een belang op te bouwen in het technologieconcern. Elders in Europa gingen graadmeters eveneens vooruit.

De AEX-index eindigde de sessie met een winst van 1 procent op 525,87 punten. De MidKap klom 1,2 procent, tot 804,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,1 procent vooruit.

Philips eindigde de sessie met een winst van 6,5 procent. Volgens het bericht in The Times zou Third Point een miljardenpositie willen opbouwen, voorafgaand aan een activistische campagne.

Mogelijk mikt Third Point bij Philips op een verbetering van de operationele prestaties, die nogal teleurstellend zouden zijn. Philips wilde geen commentaar geven op de zaak. Third Point was niet bereikbaar voor commentaar.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize was met een min van 1,7 procent de sterkste daler in de AEX na een adviesverlaging bij HSBC. Eerder op de dag stond het het aandeel wel hoger, waarmee het wat herstelde van de koersval van vrijdag. Toen verloor Ahold Delhaize bijna 10 procent na het nieuws dat webwinkelreus Amazon het Amerikaanse supermarktbedrijf Whole Foods overneemt. Analisten noemden dat verlies overdreven.

Europese branchegenoten van Ahold Delhaize lieten wel iets van herstel zien. Metro won in Frankfurt meer dan 1,8 procent, terwijl Carrefour in Parijs 0,2 procent hoger sloot. Ocado dikte op de Londense beurs ruim 11 procent aan. De Britse onlineretailer wordt door de stap van Amazon als een gewilde overnameprooi gezien.

ArcelorMittal

ArcelorMittal kreeg er in Amsterdam 3 procent bij. Het staalconcern neemt samen met partner Marcegaglia de Italiaanse branchegenoot Ilva over voor 1,8 miljard euro. Branchegenoot ThyssenKrupp (plus 2,5 procent) stond in Frankfurt bij de sterkste stijgers.

De euro was 1,1164 dollar waard, tegen 1,1189 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 44,66 dollar. De prijs van Brentolie noteerde vlak op 47,36 dollar per vat.