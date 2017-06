Positieve stemming beurzen Azië aan begin handelsweek

Beleggers hielden de blik gericht op de brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, die later op de dag formeel van start gaan.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,6 procent hoger op 20.067,75 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat Japan voor het eerst sinds januari een handelstekort heeft geboekt, als gevolg van een sterker dan verwachte import in mei. De sterkere import wijst op een groeiende binnenlandse vraag. De export ging voor de vijfde maand op rij omhoog.

Nomura Real Estate Holdings ging bijna 14 procent onderuit. Het vastgoedconcern bevestigde dat Japan Post geen belang meer zal nemen in het bedrijf. De potentiële verkoop van het belang leverde Nomura in mei nog een koerswinst op van 20 procent.

De handel in het aandeel Takata, dat vrijdag werd stilgelegd, bleef onderbroken. Het aandeel zou vanwege het grote aantal verkooporders met de dagelijkse limiet van 17 procent dalen. De geplaagde Japanse airbagmaker liet weten geen beslissing te hebben genomen over een mogelijke aanvraag voor faillissementsbescherming.

De Hang Seng in Hongkong liet tussentijds een plus zien van 1 procent. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en in Sydney steeg de All Ordinaries 0,5 procent.