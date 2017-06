'Vijfduizend nieuwe banen bij Jaguar Land Rover in Verenigd Koninkrijk'

Dat meldt de Britse krant The Sunday Telegraph. De plannen worden volgens de krant pas komende week officieel bekendgemaakt.

De extra arbeidsplaatsen zijn volgens de krant een flinke steun in de rug voor de Britse economie, net voor het vertrek uit de Europese Unie. De werkgelegenheid in de automotive-sector in het Verenigd Koninkrijk zou door de plannen met 15 procent stijgen naar 42.000 arbeidsplaatsen.

Vanwege een tekort aan ingenieurs in het Verenigd Koninkrijk, wordt er ook buiten de landsgrenzen naar geschikt personeel gezocht.

Na de Brexit wordt het waarschijnlijk moeilijker voor buitenlands personeel om in Groot-Brittannië aan het werk te gaan.

Jaguar Land Rover behoort tot de grootste exporterende bedrijven van Groot-Brittannië. Dat de autobouwer ook met het vertrek van dat land uit de Europese Unie voor de boeg zo'n grote investering aandurft, is volgens de zondagskrant een welkome impuls voor de Britse economie.

Recordverkopen

De Britse autofabrikant bracht in het afgelopen boekjaar dat eind maart werd afgesloten een recordaantal van ruim 604.000 auto's aan de man. Met name in China en de Verenigde Staten zit de vraag naar de Britse luxebolides sterk in de lift. De omzet ging met bijna een tiende omhoog naar omgerekend ruim 28 miljard euro.

De auto's die Jaguar Land Rover in het buitenland verkoopt, worden nog altijd grotendeels op Britse bodem gemaakt. Ook op het gebied van onderzoek en ontwikkeling wil het bedrijf het leeuwendeel van het werk in eigen land blijven doen. De autobouwer heeft in Groot-Brittannië rond de 40.000 mensen op de loonlijst staan.