Walmart neemt modemerk Bonobos over

Dat maakt Walmart vrijdag bekend.

De merken van Bonobos zullen ook verkocht worden bij andere takken van Walmart, zoals Jet.com. Ook is Walmart van plan de kleding in verschillende landen aan te bieden.

De overname moet nog wel goedgekeurd worden door de toezichthouders. Naar verwachting wordt de transactie aan het einde van het tweede kwartaal of aan het begin van het derde kwartaal afgerond.

Andy Dunn

Andy Dunn, oprichter en CEO van Bonobos, zal leiding geven aan de modemerken van Walmart. "De toevoeging van vernieuwers zoals Andy zal ons helpen de toekomst van Walmart en de toekomst van de detailhandel vorm te geven", zegt CEO Marc Lore van Walmart U.S. eCommerce.

"Andy zal een grote invloed hebben op het bedrijf, voornamelijk bij het leiden van onze online collectie van exclusieve merken."

Ervaring

"We begonnen Bonobos tien jaar geleden om mannen een compleet ander product en andere winkelervaring te bieden", zegt Dunn. "We verheugen ons erop alles wat we hebben geleerd toe te passen."

Bonobos is in 2007 opgericht en begon met de online verkoop van mannenbroeken. Inmiddels heeft de retailer 35 fysieke winkels in de Verenigde Staten.