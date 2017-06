Amazon koopt Whole Foods Market voor 13,7 miljard dollar

Hierover werden de bedrijven het eens, maakt Amazon vrijdag bekend. Dit komt neer op een overnamebedrag van 13,7 miljard euro. Het is voor Amazon de grootste overname tot nu toe.

Na de voorgenomen overname blijft de merknaam Whole Foods Market bestaan. Het hoofdkantoor blijft in de Texaanse stad Austin gevestigd.

Succesvol

Volgens oprichter en CEO van Amazon Jeff Bezos is het supermarktbedrijf al bijna vier decennia succesvol. "Ze doen het fantastisch en dat willen we voortzetten", aldus Bezos.

"Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om de waarde voor de aandeelhouders van Whole Foods Market te maximaliseren", stelt CEO John Mackey van Whole Foods Market. Hij zal ook na de overname aanblijven als CEO.

Als de aandeelhouders van Whole Foods en de toezichthouders met de overname instemmen, kan de transactie mogelijk al in de tweede helft van dit jaar afgerond worden.

Austin

Whole Foods Market is in 1978 in Austin opgericht. De keten verkoopt alleen producten zonder kunstmatige toevoegingen en richt zich op consumenten die gezond willen eten.

Het bedrijf was in 2016 goed voor een omzet van ongeveer 16 miljard dollar en heeft meer dan 460 winkels in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Er werken ongeveer 87.000 mensen.

Ahold Delhaize

De deal zorgde vrijdagmiddag voor een grote schok bij beleggers, omdat die Amazon en Whole Foods aanvankelijk helemaal niet als logische kandidaten voor een samensmelting hadden gezien. Whole Foods was onder druk van activistische aandeelhouder Jana Partners echter al enige tijd op zoek naar een koper.

Op de beurs in Amsterdam ging branchegenoot Ahold Delhaize zwaar onderuit. De koers dook na het nieuws zo'n 7 procent in het rood. Het moederbedrijf van Albert Heijn is ook in de Verenigde Staten actief en de opmars van Amazon betekent waarschijnlijk fikse concurrentie. Ook andere supermarktbedrijven in Europa en de VS werden door beleggers lager gezet.

Positie

Amazon werkt al langer aan het veroveren van een positie in de supermarktwereld. Het bedrijf opende eerder dit jaar bijvoorbeeld een supermoderne proefwinkel van het concept Amazon Go. Die zaak in Seattle is voorzien van speciale zelfscanners.

Als iemand een product uit een schap haalt en in een tas stopt, wordt dat in een app geregistreerd. Bij het verlaten van de winkel wordt het verschuldigde bedrag automatisch van de rekening van de klant afgeschreven.

Amazon heeft daarnaast ook al een eigen dienst om boodschappen te bezorgen, AmazonFresh, en enkele fysieke boekenwinkels.