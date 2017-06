Nikkei sluit met winst na rentebesluit Japan

De centrale bank voerde, conform verwachting, geen wijzigingen door in het monetaire beleid. Ook bleef de centrale bank positief over de economische vooruitzichten.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,6 procent in de plus op 19.943,26 punten. Het was de eerste winstdag van de hoofdindex deze week. Vooral de financiële aandelen waren in trek, terwijl de technologiesector onder druk stond na de koersverliezen van de Amerikaanse branchegenoten op Wall Street.

Toshiba steeg 1,6 procent. Een consortium onder leiding van Bain Capital en Japanse investeerders heeft een bod gedaan van 19 miljard dollar op de gewilde chipdivisie van Toshiba. Het Japanse technologieconcern zal naar verwachting deze maand de winnaar van het biedingsproces rond het onderdeel bekendmaken.

De handel in het aandeel Takata werd stilgelegd. Volgens mediaberichten vraagt de Japanse airbagmaker mogelijk volgende week al faillissementsbescherming aan om een overname door de Amerikaanse concurrent Key Safety Systems voor te bereiden. Takata is verwikkeld in de grootste terugroepactie ooit in de auto-industrie vanwege defecte airbags.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de Kospi in Seoul zakte 0,1 procent. In Sydney klom de All Ordinaries 0,2 procent.