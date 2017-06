'Chinese autoriteiten vragen banken geen zaken te doen met Anbang'

Dat verzoek komt van de autoriteiten in het land, zeggen bronnen binnen de sector. Zes banken zouden er al gehoor aan hebben gegeven.

Het bericht over de banken volgt kort op de arrestatie van topman Wu Xiaohui. De nieuwe maatregel zou zijn genomen na uitgebreid onderzoek naar het reilen en zeilen van Anbang. Daarbij zijn er vragen gerezen over de houdbaarheid van de financiering.

Solide reputatie

Anbang zette zich de laatste jaren op de kaart als grote investeerder buiten de eigen landsgrenzen. Zo kocht Anbang naast Vivat ook vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS. Anbang is onder meer de eigenaar van het Waldorf Astoria hotel in New York.

Vivat geeft in een reactie aan dat het een zelfstandig Nederlandse bedrijf is en dat het niet kan reageren op mediaberichten over het Chinese moederbedrijf. De verzekeraar heeft naar eigen zeggen een solide reputatie en solide financiële positie. Daarnaast is het als onafhankelijke entiteit onderworpen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook bestuurders worden naar Nederlandse maatstaven getoetst.