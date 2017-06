Federal Reserve verhoogt opnieuw rente VS

De rente stijgt naar een bandbreedte van tussen de 1 procent en 1,25 procent, maakt de Fed woensdag bekend na een tweedaagse vergadering. Dit komt neer op een verhoging van 0,25 procentpunt.

Analisten rekenden al op een renteverhoging. De aanpassing wijst erop dat de Federal Reserve vertrouwen heeft in de Amerikaanse economie. De ontwikkelingen zijn zo positief, dat het niet nodig is om de rente laag te houden.

Het is de tweede rentewijziging van dit jaar. In maart verhoogde de Fed de rente al met 0,25 procentpunt naar tussen de 0,75 en 1 procent.

Vooruitgang

In een toelichting verklaarde Fed-voorzitter Janet Yellen dat de Amerikaanse economie naar verwachting zal blijven groeien en dat de nieuwe rentestap de vooruitgang van de economie weerspiegelt.

De Fed kwam verder met details naar buiten over zijn plannen voor de afbouw van de omvangrijke balans van 4200 miljard dollar die werd opgebouwd door het opkoopbeleid. Daarbij kocht de Fed in de nasleep van de financiële crisis staatsobligaties en hypotheekgerelateerde leningen op om zo de economie te stimuleren.

In eerste instantie wordt de balans maandelijks voor 10 miljard dollar aan bezittingen afgebouwd. Dat wordt geleidelijk over een periode van een jaar opgevoerd tot in totaal 50 miljard dollar per maand. Naar verwachting zal dat programma dit jaar beginnen.

Inflatie

De bank kwam ook met nieuwe verwachtingen voor de inflatie en economische groei. De Fed rekent nu voor dit jaar een inflatie van gemiddeld 1,6 procent, terwijl in maart nog werd gerekend op 1,9 procent. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van circa 2 procent.

De groei van de economie zal dit jaar volgens een nieuwe raming uitkomen op 2,2 procent, van een eerdere voorspelde 2,1 procent.

Overigens was het rentebesluit niet unaniem. Binnen het beleidsbepalende comité van de Fed was er één stem tegen het verhogen van de rente, en acht waren voor. Fed-president Neel Kashkari van Minneapolis wilde de rente ongewijzigd laten.

Verhogingen

Eerder liet de Fed weten te rekenen op drie renteverhogingen in 2017. Een eventuele nieuwe verhoging is afhankelijk van hoe de Amerikaanse economie zich ontwikkelt.

Als de arbeidsmarkt en de inflatie verder aantrekken, wordt de rente later dit jaar mogelijk verder verhoogd.

December

Ook in december 2016 ging het rentetarief al omhoog. Dit was voor het eerst in bijna tien jaar tijd. In de periode daarvoor probeerde de Fed de Amerikaanse economie juist te stimuleren met historisch lage rentes.

Door geld goedkoper te maken, moest het voor banken aantrekkelijker worden om geld uit te lenen aan consumenten en bedrijven.