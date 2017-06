Olieprijzen zakken verder na cijfers over voorraden VS

Uit informatie van het Amerikaanse energiebureau EIA bleek dat de voorraden vorige week beduidend minder sterk krompen dan door de markt werd verwacht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie dook kort na bekendmaking van de gegevens 3,3 procent omlaag tot 44,95 dollar en Brentolie zakte 3,1 procent tot 47,18 dollar per vat.

Volgens het EIA daalden de voorraden aan ruwe olie in de VS met 1,7 miljoen vaten, terwijl analisten op een afname van 2,8 miljoen vaten hadden gerekend.

Overaanbod

De nieuwe cijfers wakkeren de zorgen over een hardnekkig overaanbod op de oliemarkt verder aan. Eerder op de dag liet het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nog weten dat de oliemarkt nog tot diep in 2018 kan putten uit aanzienlijke voorraden die wereldwijd in opslagtanks zitten.

De effecten van een gecoördineerde productieverlaging door de leden van de OPEC en Rusland worden tenietgedaan doordat in landen buiten dat kartel meer olie wordt opgepompt. Door een hardnekkig overaanbod staan de olieprijzen al geruime tijd sterk onder druk.

Door samen met de Russen de productie te beperken, hoopt de OPEC een afname te bewerkstelligen van de mondiale voorraden. In plaats daarvan lijken de overschotten vooralsnog verder op te lopen.

Vraag

Volgens het IEA komt dit doordat de olievraag in met name Europa en China langzamer groeit dan eerder het geval was. Ook speelt mee dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de productie sterk wordt opgevoerd. Voor de OPEC en Rusland was dat vorige maand al aanleiding om hun productieafspraken met negen maanden te verlengen.

Overigens bleek eerder deze week dat ook de OPEC-landen zelf in mei meer hebben geproduceerd dan een maand eerder. Dat komt door toenames in Nigeria en Libië. Die twee landen zijn vrijgesteld van de productieafspraken.

Als zij hun productie blijven verhogen, zal dat de effectiviteit van het pact volgens het IEA verder ondermijnen.