Amsterdamse beurs sluit met een licht verlies

Een sterkere euro en een fors lagere olieprijs zorgden voor tegenwind. Verder werd vooral uitgekeken naar het Amerikaanse rentebesluit later op de dag. De Federal Reserve gaat vrijwel zeker de rente verder verhogen.

De AEX eindigde 0,3 procent lager op 521,71 punten. De MidKap ging een fractie omlaag tot 804,43 punten. Ook de beurzen elders in Europa moesten terrein prijsgeven. Zo zakten Londen en Parijs 0,4 procent. Frankfurt was een positieve uitzondering met een plus van 0,3 procent.

Shell

Zwaargewicht Shell zorgde voor druk op de AEX met een min van 1,6 procent door de scherp gedaalde olieprijzen. Ook oliedienstverlener SBM Offshore had het moeilijk met een verlies van 1,4 procent.

Andere verliezers waren staalconcern ArcelorMittal (-1,9 procent) en Aegon en ING met koersdalingen tot 1,6 procent. Digitaal beveiliger Gemalto was met afstand de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van 5 procent, zonder duidelijk aanwijsbare reden.

TMG

Telegraaf Media Groep (TMG) verloor 2 procent tot 6,32 euro. Talpa heeft zoals verwacht formeel een tegenbod uitgebracht op TMG van 6,50 euro per aandeel.

Dat is een halve euro meer dan het bod van het Vlaamse Mediahuis en de familie Van Puijenbroek. Mediahuis en Van Puijenbroek hebben echter al een ruime meerderheid van de aandelen TMG in handen.

Inditex

In Madrid kwam Inditex met cijfers. De Spaanse eigenaar van bekende modeketens als Zara, Pull & Bear en Bershka zag zijn resultaten in het eerste kwartaal flink groeien. Het aandeel daalde desondanks 1,8 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie dook 3,7 procent omlaag tot 44,75 dollar per vat en Brentolie leverde 3,6 procent in tot 46,98 dollar per vat.

Dat kwam met name door cijfers over de Amerikaanse olievoorraden die minder sterk daalden dan verwacht, waardoor de zorgen over een hardnekkig overaanbod op de oliemarkt verder werden aangewakkerd.

De euro ging flink in waarde omhoog tegenover de dollar na tegenvallende Amerikaanse macrocijfers. De euro was 1,1277 dollar waard, tegen 1,1195 dollar bij het Europese slot van de handel op dinsdag.