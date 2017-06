Ook op Wall Street krabbelen techfondsen op

De brede S&P 500-graadmeter bereikte daarbij een nieuw hoogterecord. Net als in Europa toonden technologiefondsen wat herstel na de flinke uitverkoop in de afgelopen twee handelsdagen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op 21.328,88 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent en dat was voldoende voor een nieuwe recordslotstand van 2440,35 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,7 procent omhoog tot 6220,37 punten.

Kenners zijn er vrijwel van overtuigd dat de Fed woensdag met een renteverhoging komt. De aandacht op de financiële markten zal dan ook met name uitgaan naar mogelijke signalen over het toekomstige rentebeleid in de toelichting van Fed-voorzitter Janet Yellen.

Apple werd 0,8 procent meer waard. Het technologieconcern kreeg de afgelopen week een flink koersverlies te verwerken, na een serie kritische analistenrapporten. Alphabet, het moederbedrijf van Google, kreeg er 0,9 procent bij en webwinkelgigant Amazon 1,7 procent. De fabrikant van elektrische auto's Tesla won 4,7 procent, mede dankzij een positiever beleggingsadvies van Berenberg.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen was chemieconcern DuPont met een winst van 2,1 procent. Creditcardmaatschappij Visa volgde met een plus van 1,7 procent. Verder waren ook in de Dow technologiefondsen in trek. Producent van netwerkappararuur Cisco Systems en softwarereus Microsoft werden respectievelijk 1,4 en 1,3 procent meer waard.

Onderaan met een verlies van 1,7 procent bungelde farmaceut Merck. Ook industriegigant General Electric, die een dag eerder nog een opvallende koerssprong maakte nadat een nieuwe topman was gepresenteerd, zakte 1,7 procent. Telecomconcern Verizon leverde 1,6 procent in.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1195 aan het slot van de handel op de Europese aandelenmarkten eerder op de dag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 46,52 dollar per vat. Brentolie werd eveneens 1 procent duurder bij een prijs van 48,77 dollar per vat.