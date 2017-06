Kleine winsten op Europese beurzen

Beleggers wachten ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan op het rentebesluit van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, dat woensdag valt.

In Amsterdam eindigde de toonaangevende AEX-index 0,3 procent hoger op 523,39 punten. De MidKap steeg 0,4 procent en sloot op 804,71 punten.

De belangrijkste graadmeters op de beurzen van Parijs en Frankfurt lieten winsten zien van 0,4 en 0,6 procent. De FTSE in Londen ging 0,2 procent lager de handel uit.

ASML

ASML behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 1,3 procent. Alleen tankopslagbedrijf Vopak en chemieconcern DSM deden het beter met winsten tot 1,8 procent. Een dag eerder was de Veldhovense chipmachinebouwer nog veruit de grootste verliezer.

In de MidKap kreeg branchegenoot ASM International er dinsdag 1,2 procent bij, terwijl het Twentse technologiebedrijf TKH koploper was met een plus van 4,6 procent.

Verlichtingsproducent Philips Lighting profiteerde niet mee van het verbeterde sentiment rond de technologiebranche. Na een afwaardering door analisten van Kempen zakte dat aandeel 2,1 procent.

Heineken

Heineken behoorde met een min van 0,2 procent tot de sterkste dalers in de AEX. De bierbrouwer mag van de Britse mededingingswaakhond CMA niet zomaar pubuitbater Punch Taverns overnemen.

Op enkele tientallen plekken dreigt de concurrentie tussen cafés in het geding te komen. Heineken heeft tot 20 juni de tijd om de zorgen van de toezichthouder weg te nemen.

ASR

MidKapper ASR daalde 1,4 procent. De Nederlandse staat heeft 25 miljoen aandelen van de verzekeraar verkocht. Daardoor neemt het belang van de overheid af tot 20,9 procent.

Zelf heeft ASR 3 miljoen eigen aandelen ingekocht. De verkoopprijs lag met 29 euro per aandeel onder de slotkoers van maandag.

De euro was 1,1195 dollar waard, tegen 1,1201 dollar op maandag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 46,28 dollar per vat. Brentolie werd 0,4 procent duurder bij een prijs van 48,50 dollar per vat.