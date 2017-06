Aziatische beurzen sluiten in de plus

Beleggers hielden daarnaast de blik gericht op de Federal Reserve, die woensdag naar verwachting de rente in de VS zal verhogen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde na een schommelende handelssessie 0,1 procent lager op 19.898,75 punten. Renesas Electronics klom bijna 11 procent. De Japanse chipfabrikant heeft de prijs van de aandelenuitgifte vastgesteld op 825 yen per aandeel. Dat is ongeveer 20 procent lager dan de slotkoers op maandag.

Toshiba ging 0,9 procent omlaag. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse technologiebedrijven Apple en Dell zich zullen aansluiten bij het consortium onder leiding van Foxconn dat een bod heeft gedaan op de chipdivisie van het Japanse technologieconcern.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus. De beurs in Shanghai won 0,4 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 0,7 procent bij. In Sydney, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, steeg de All Ordinaries 1,5 procent.