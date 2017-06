Koers Britse pond zakt na verkiezingsuitslag Verenigd Koninkrijk

Na de exitpoll, waarin al een hung parliament voorspeld werd, verloor het pond snel 2 procent. Daarna herstelde de valuta zich enigszins, maar in de ochtendhandel in Londen zakte de munt weer weg naar een verlies van rond de 1,5 procent.

De Conservatieve partij van de Britse premier Theresa May verloor haar absolute meerderheid in het parlement, maar blijft wel de grootste partij. Daardoor zijn alleen een minderheidsregering of een coalitie mogelijk.

De onderhandelingen over de Brexit beginnen volgens planning op 19 juni. Door de onduidelijkheid over de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk, is het nu ook onduidelijk hoe het land de onderhandelingen met de EU in gaat.

Door die onzekerheid dreigt het pond verder weg te glijden. Een verlies zoals na het referendum over de Brexit ligt echter niet voor de hand. Toen verloor het pond in een dag meer dan 8 procent van zijn waarde.

May houdt om 11.00 uur Nederlandse tijd een toespraak.