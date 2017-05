Geen opvallende koersbewegingen op Aziatische beurzen

Op het Chinese vasteland en in Taiwan zijn de markten gesloten voor een nationale feestdag. Ook op Wall Street en in Londen blijven de beurzen dicht.

De Nikkei-index in Tokio sloot nagenoeg onveranderd op 19.682,57 punten. Technologieconcern Toshiba behoorde tot de winnaars met een plus van 2,1 procent. Naar verluidt werkt chipbedrijf Broadcom aan een overnamebod op de geheugenchipdivisie van het noodlijdende Japanse bedrijf.

IJzererts

De staalbedrijven in Tokio gingen omlaag onder druk van een forse daling van de ijzerertsprijs. Zo zakte JFE Holdings 2,8 procent en Nippon Steel & Sumitomo Metal leverde 3,3 procent in.

De lagere ijzerertsprijs zorgde ook voor tegenwind voor de Australische mijnbouwers. Op de beurs in Sydney ging BHP Billiton 0,6 procent omlaag, Rio Tinto daalde 1,9 procent en Fortescue Metals Group eindigde 2,8 procent in het rood. De All Ordinaries sloot 0,7 procent in de min.

China Evergrande

In Hongkong viel vastgoedontwikkelaar China Evergrande op met een koerssprong van ruim 20 procent. Ook andere vastgoedfondsen in Hongkong zaten fors in de lift door gunstige vooruitzichten voor de Chinese woningsector. De Hang Seng noteerde tussentijds 0,2 procent hoger.

In Seoul ging de Kospi 0,3 procent omlaag. Beleggers in de Zuid-Koreaanse hoofdstad verwerkten een nieuwe raketproef van Noord-Korea. Op de beurs in Mumbai kelderde telecomconcern Reliance Communications ruim 15 procent door zorgen over de schuld van het bedrijf.