Vliegmaatschappij easyJet neemt 450 nieuwe piloten aan

Een jaar geleden wierf het bedrijf nog 426 piloten. De nieuwe piloten zullen op verschillende bases worden ingezet, waaronder Schiphol. Momenteel zijn er meer dan drieduizend piloten werkzaam bij easyJet.

Het bedrijf richt zich er onder meer op om meer vrouwen te werven. In 2020 moet minstens 20 procent van de piloten die in opleiding zijn, vrouw zijn. Wereldwijd is momenteel 3 procent van de piloten in de commerciële luchtvaart vrouw.

Halfjaarcijfers

De vliegmaatschappij maakte de wervingsactie bekend op dezelfde dag als de cijfers van de eerste helft van het gebroken boekjaar. Die cijfers waren donkerrood gekleurd.

Een zwakker Brits pond had een negatief effect op de resultaten. Daarnaast stonden de ticketprijzen onder druk, vooral door zware concurrentie.

In de met vakanties gevulde belangrijke winterperiode sneed easyJet flink in de prijzen om passagiers te trekken. EasyJet boekte een recordverlies voor belasting van 212 miljoen pond (249 miljoen euro) in het halfjaar dat loopt tot eind maart. Een jaar geleden bedroeg het verlies nog 21 miljoen pond.

Het luchtvaartbedrijf denkt in de tweede helft van het boekjaar, met daarin het belangrijke zomerseizoen, een inhaalslag te maken. Easyjet rekent op een winst voor belasting die ''in lijn ligt met de marktverwachtingen''. Dat komt neer op zo'n 372 miljoen pond.

EasyJet kondigde verder een order aan voor dertig nieuwe Airbussen voor korte en middellange afstanden, met een cataloguswaarde van circa 4 miljard dollar.