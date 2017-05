Bankroet zonnepanelenmaker SolarWorld brengt 3.000 banen in gevaar

Het concern was één van de laatste Duitse zonnepanelenmakers. Veel andere zonnepanelenproducenten moesten het al eerder afleggen tegen Chinese concurrenten.

Een nieuwe golf van goedkope Chinese zonnepanelen was te veel voor SolarWorld. De laatste keer dat het bedrijf winst draaide, was in 2014. Verder was ook belangrijk dat de groei in de Duitse zonnesector al langer stagneerde nadat een einde werd gemaakt aan de royale subsidieregelingen.

Het concern, in 1998 opgericht door Frank Asbeck, was ooit één van de grootste zonnepanelenmakers ter wereld. Asbeck voerde fel actie tegen de makers van goedkope Chinese zonnepanelen die naar verluidt steun krijgen van de Chinese regering.

De Europese Commissie voerde een importbelasting in om een eerlijk speelveld te creëren, maar dit mocht niet baten.