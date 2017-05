Omzet webwinkel Zalando bijna kwart hoger in eerste kwartaal

Dat blijkt dinsdag uit het kwartaalverslag van het Duitse bedrijf.

De omzet van Zalando kwam in de eerste drie maanden uit op meer dan 980 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat was een ton hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzetgroei komt volgens het bedrijf in heel 2017 op 20 tot 25 procent uit.

''Ons belangrijkste doel is winstgevende groei en dat hebben we in het eerste kwartaal behaald'', zei topman Rubin Ritter. ''We willen meer marktaandeel behalen en meer klanten bereiken in heel Europa.'' Aan het eind van het eerste kwartaal doorbrak Zalando de grens van 20 miljoen actieve klanten.