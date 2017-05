PostNL ziet omzet toenemen door groei in pakketbezorging

PostNL boekte in het eerste kwartaal een omzet van 870 miljoen euro. Dat is 1 procent meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Groei in pakketbezorging, zowel in binnen- als buitenland, compenseerde een verdere neergang van de postmarkt in Nederland.

Het onderliggend bedrijfsresultaat (cash) daalde met 18 procent tot 50 miljoen euro. De nettowinst viel met 41 miljoen euro wel wat hoger uit dan een jaar eerder. Dat is te danken aan lagere rentelasten.

Geadresseerde post

Het volume geadresseerde post nam met zo'n 10 procent af. Dat zorgde voor een daling van de opbrengsten in dat segment met een kleine 5 procent, tot 450 miljoen euro.

Het postbedrijf wist de kosten met 15 miljoen euro terug te dringen, maar dat was onvoldoende om het verlies aan omzet goed te maken.

Pakketbezorging

Bij de pakketbezorging nam de omzet toe, geholpen door een volumegroei in binnen- en buitenland. Maar de winst bleef nagenoeg stabiel. Dat komt mede door kosten die PostNL maakt om zich om te vormen van een post- naar een pakketbezorger.

PostNL kondigde in februari een versnelling aan van die reorganisatie. Dat betekent dat in de periode tot en met 2020 nog eens vijfhonderd tot zeshonderd banen per jaar komen te vervallen bij de postdivisie.

Volgens bestuursvoorzitter Herna Verhagen voldoen de resultaten aan de eigen verwachtingen van het bezorgbedrijf. Voor heel 2017 rekent PostNL nog altijd op een onderliggend cashresultaat tussen de 220 miljoen en 260 miljoen euro.