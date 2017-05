AkzoNobel wijst derde bod PPG Industries ook af

Dat maakt het Nederlandse verf- en chemieconcern maandag bekend.

AkzoNobel gaat daarmee in tegen druk van enkele aandeelhouders, waaronder Elliott Advisors en Causeway Capital Management, die wilden dat de twee in ieder geval om tafel zouden gaan. PPG had bij zijn laatste voorstel omgerekend zo'n 27 miljard euro over voor AkzoNobel .

Eigen strategie

AkzoNobel heeft vertrouwen in de eigen strategie, zo benadrukt het concern in een verklaring. Daarbij wordt het bedrijf gesplitst en worden de uitkeringen aan aandeelhouders opgevoerd.

De beslissing om het voorstel van PPG af te wijzen, volgt na een diepte-analyse, waarbij de bestuurders en commissarissen van AkzoNobel hebben gesproken met financiële en juridische adviseurs.

Michael McGarry

Er is op 6 mei door CEO Ton Büchner en de voorzitter van de raad van commissarissen Antony Burgmans ook gesproken met topman Michael McGarry van PPG. Dat gesprek verliep ''hartelijk en respectvol'', stelt Büchner. Büchner wil in een toelichting niet speculeren op eventuele vervolgstappen van PPG.

Eerder zei het Amerikaanse bedrijf al een vijandelijke overname na een afwijzing niet uit te sluiten. Daarbij stapt PPG direct naar de aandeelhouders zonder een akkoord met het bestuur van de over te nemen onderneming. PPG Industries was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Risico's

Naar eigen zeggen heeft het bedrijf gekeken of het voorstel van PPG past bij de strategische doelen en of het in het voordeel is van aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Uiteindelijk kwam het Nederlandse concern tot de conclusie dat er verschillende risico's aan de bieding kleven. Ook is het bod volgens AkzoNobel een onderwaardering van het bedrijf.

Passende waarde

"Het bod voorziet niet in een passende waarde voor de aandeelhouders van AkzoNobel en weerspiegelt niet de huidige en toekomstige waarde van AkzoNobel", aldus het concern. Het bedrijf vreest zelf voor waardeverlies door het vertrek van klanten, belangrijke medewerkers en partners.

PPG bood op 24 april 96,75 euro per aandeel AkzoNobel. Dat was een verhoging van 6,75 euro per aandeel ten opzichte van het voorgaande bod op 22 maart. Aanvankelijk bood het Amerikaanse bedrijf nog 83 euro per aandeel.