Moederbedrijf Thuisbezorgd ziet aantal bestellingen opnieuw toenemen

In totaal werden er bijna 15,8 miljoen bestellingen geplaatst.

In Nederland nam het aantal bestellingen met 31 procent toe. Daar werden 6,2 miljoen orders geplaatst, ten opzichte van 4,7 miljoen een jaar eerder.

In Duitsland groeide het aantal orders met 47 procent. In de categorie "others", waartoe onder meer Frankrijk, Polen en Vietnam behoren, groeide het aantal orders met 79 procent.

Topman Jitse Groen benadrukte in een toelichting dat Takeaway zijn marktpositie heeft verstevigd en dat het bedrijf verder zal investeren in marketing n in de restaurantbezorgdienst Scoober om ''zo snel als mogelijk" verder te groeien.