Ombouwing Bart Smit naar Intertoys in België stopgezet

''Ondertussen gaan we gewoon door met voorbereidingen voor de lancering van de website Intertoys.be'', zo bevestigde een woordvoerster van Blokker maandag na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Blokker kondigde vorig jaar aan dat alle speelgoedwinkels van Bart Smit en Toys XL verder gaan onder de naam Intertoys. Dit gaat in totaal om bijna 250 filialen, waarvan tientallen over de grens.

De hele operatie verloopt in Nederland ook al niet vlekkeloos. Het concern is nog met een aantal franchisenemers van Intertoys in discussie omdat die niet willen dat naburige Bart Smit-winkels ook de naam Intertoys op de gevel krijgen. De zegsvrouw benadrukt dat de vertraging in Nederland een ''technische oorzaak'' heeft en verder los staat van de besluitvorming in België.