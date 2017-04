Google, Microsoft Intel en Amazon zien winst stijgen

Dat melden de bedrijven in kwartaalcijfers gepubliceerd op donderdag. Google profiteerde ervan dat smartphonegebruikers steeds vaker op advertenties klikken. Microsoft en Intel hadden hun winst te danken aan de cloud.

YouTube

Google maakte in drie maanden tijd 24,5 miljard dollar omzet, omgerekend 22,5 miljard euro. Dat was een kwart meer dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Daarvan bleef een kwartaalwinst van 7,6 miljard dollar over. De winst steeg ten opzichte van een jaar eerder met 29 procent.

De stijging in advertentie-inkomsten bij Google komt nadat promintente bedrijven de videosite YouTube van Alphabet verlieten. Ze waren bezorgd omdat advertenties bij extremistische video's verschenen. Investeerders vreesden daarom voor tegenvallende cijfers, maar dat bleek niet het geval.

Volgens Alphabet's chief financial officer Ruth Porat stijgt de omzet binnen specifiek YouTube ook nog steeds. De site is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het techbedrijf.

Cloud

De winst van Intel was 3 miljard dollar, bijna de helft hoger dan een jaar eerder, mede dankzij activiteiten op het gebied van datacentra. Omzet steeg met 8 procent naar 14,8 miljard dollar.

Microsoft noteerde dankzij de cloud een winst van 4,8 miljard dollar, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. De cloud ving de zwakke pc-markt op. De omzet steeg naar 23,6 miljard dollar, met 6 procent.

Amazon

Amazon had een omzet van 35,7 milljard dollar en een winst van 724 miljoen dollar. Het bedrijf profiteert van de abonnementsdienst Prime. Klanten krijgen daarmee kortingen, kunnen muziek en video streamen en krijgen online opslagruimte voor foto's. Prime is niet in Nederland toegankelijk

Amazon deed het buiten de Verenigde Staten minder goed. De internationale divisie van het bedrijf maakte in het afgelopen kwartaal een verlies van 481 miljoen dollar. De webwinkel kondigde onlangs plannen aan om uit te rollen in India, waar 5 miljard dollar in wordt geïnvesteerd.