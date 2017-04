Vrees voor faillissement Alitalia nadat werknemers reddingsplan afwijzen

Twee derde van de werknemers stemde tegen het plan, dat de vakbonden en het management eerder overeen kwamen.

De overeengekomen maatregelen omvatten onder meer het verdwijnen van zeventienhonderd banen bij het grondpersoneel. Daarnaast zouden salarissen met 8 procent worden teruggeschroefd. De vakbonden wilden dat werknemers eerst konden stemmen over de plannen.

Voorafgaand aan de stemming over het nieuwe plan was al gewaarschuwd dat een ''nee" zou betekenen dat het einde van de maatschappij nabij is. De goedkeuring was onder meer nodig voor de herkapitalisatie van in totaal 2 miljard euro, inclusief 900 miljoen euro aan nieuwe financiering.

Reorganisatie

Alitalia is verlieslijdend en zou binnen enkele weken nieuw kapitaal moeten ophalen bij investeerders, melden diverse media. De Italiaanse overheid heeft gezegd het bedrijf niet te willen nationaliseren.

Halverwege maart kondigde het bedrijf al aan flink te willen reorganiseren. Intercontinentale activiteiten werden onder de loep genomen en contracten met toeleveranciers opnieuw onderhandeld.

In 2014 nam Etihad Airways een belang van 49 procent in Alitalia. Dankzij intensieve samenwerking met de nieuwe partner dacht het Italiaanse bedrijf in 2017 weer winst te kunnen maken. Daar is echter niets van terechtgekomen.

Het bestuur komt dinsdag bijeen om de situatie te bespreken.