Speelgoedbedrijf Mattel zet fors lagere omzet in de boeken

Dat blijkt uit cijfers die Mattel donderdag na het slot op Wall Street naar buiten bracht.

De omzet ging met 15 procent omlaag op jaarbasis tot 735,6 miljoen dollar. De verkoop stond onder druk, omdat winkels nog veel voorraden aan speelgoed van het feestdagenseizoen moesten wegwerken. Daardoor sloegen winkeliers minder nieuw speelgoed in.

Mattel leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van ruim 113 miljoen dollar. De cijfers waren slechter dan analisten hadden verwacht en in de handel nabeurs in New York dook het aandeel Mattel flink in het rood.