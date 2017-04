'Meeste olielanden zijn voorstander verlenging productiebeperking'

Ook Iran zou een dergelijke maatregelen steunen. Volgens olieminister Bijan Zanganeh willen "de meeste landen dat de maatregelen van de OPEC worden verlengd". Dat zei hij tegen het Iranian Students News Agency.

Productieverlaging

Oliekartel OPEC heeft samen met niet-leden zoals Rusland begin dit jaar de productie verlaagd om zo de lage olieprijzen te stutten. Die afspraak loopt tot en met juni. Ondanks het akkoord laten de olieprijzen niet de gewenste opleving zien.

De OPEC-landen komen 25 mei bijeen om te praten over verlenging van de maatregelen tot na juni. Koeweit was begin maart het eerste land dat zich hardop uitsprak over het verlengen van de afspraken. Volgens het land is het zinvol om de overeenkomst met minstens zes maanden te verlengen. Ook Saudi Arabië en later Oman, Irak en Venezuele pleitten voor verdere bevriezing van de productie.