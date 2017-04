'NN wil met overname Delta Lloyd aan betere positie bouwen'

Dit zegt hij in een interview met Het Financieele Dagblad (FD). Volgens Friese bouwt NN een bedrijf dat op de lange termijn "een nog betere positie heeft in de thuismarkt".

Delta Lloyd is sinds woensdag officieel in handen van NN Group, dat in het verleden Nationale-Nederlanden heette. NN deed op 5 oktober een onverwacht bod op zijn concurrent. De overname kreeg afgelopen week goedkeuring van de Europese Commissie.

Kasstroom vergroten

Friese stelt dat NN sinds de beursgang in 2014 eerst de eigen bedrijven wilde versterken. Vervolgens wilde het de kasstroom vergroten. Die bleek volgens Friese zo hoog dat NN "financiële flexibiliteit" had gekregen, waarmee "grote stappen" mogelijk werden. Hij noemt de combinatie van NN en Delta Lloyd "ijzersterk". "De ondernemende cultuur, laat ik zeggen commerciële flair van hen, met de deskundigheid en prudentie van ons."

Volgens de bestuursvoorzitter heeft NN vanaf het begin gezegd graag met het management van Delta Lloyd om tafel te gaan. Toch wilde het management van Delta Lloyd aanvankelijk niet praten. Friese noemt dit de "fiduciaire plicht" van het bestuur en de commissarissen van Delta Lloyd. "Ze zijn professioneel. Ze hebben dus rekening gehouden met het risico dat ze met andere partijen zouden spreken."

Niet over nacht ijs

Op de vraag of Friese niet bang was afgetroefd te worden door andere partijen, reageert hij dat NN ervan overtuigd was dat het bod een "fundamenteel goede zaak was". Het besluit ging niet over een nacht ijs. "Je begint hier pas aan als je er heel goed over hebt nagedacht. Is het goed voor klanten, voor aandeelhouders."

Friese zegt dat NN aanvankelijk het bod van 5,30 euro per aandeel "uitstekend" vond, maar dat na een boekenonderzoek bleek dat het bedrijf naar 5,40 euro kon gaan.