Geopolitieke stress voelbaar op Aziatische beurzen

De handel was dun doordat wereldwijd veel beurzen dichtblijven vanwege Goede Vrijdag.

De Nikkei-index eindigde de sessie met een verlies van 0,5 procent op 18.335,63 punten. Het in financiële moeilijkheden verkerende techconcern Toshiba stond weer volop in de schijnwerpers. Het bedrijf verloor uiteindelijk ruim 5 procent aan beurswaarde. Dat verlies was eerder op de dag nog veel groter, maar berichten dat Apple mogelijk miljarden in de chipdivisie van Toshiba wil steken gaven enige steun.

De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,2 procent lager noteerde. De beurs in Sydney bleef dicht.