Wall Street eindigt in de min

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 20.591,86 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2344,93 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 5836,16 punten.

Het aandeel Delta Air Lines verloor 0,5 procent. Het luchtvaartconcern zag de winst in het eerste kwartaal fors dalen, vooral door de hogere brandstofprijs. De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM had daarnaast nog altijd last van overcapaciteit op veel routes, waardoor de ticketprijzen onder druk stonden. Toch viel de winst hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Verder maakte het concern bekend een omvangrijke deal met vliegtuigbouwer Airbus te herzien.

Technologiebedrijf BlackBerry won 16 procent. BlackBerry heeft een vergoeding toegekend gekregen van bijna 815 miljoen dollar van chipconcern Qualcomm in een schikkingszaak rond royaltybetalingen. Het aandeel Qualcomm leverde 3,5 procent in.

AkzoNobel-overname

Verfconcern PPG Industries sloot bijna 1 procent lager. PPG benadrukte dat het geen afspraken heeft gemaakt met Akzo-aandeelhouder Elliott Advisors in de overnamestrijd rondom AkzoNobel. Geopperd werd dat PPG de kwade genius zou zijn achter de roep van een groep aandeelhouders, aangevoerd door Elliott, om het vertrek van voorzitter van de raad van commissarissen Antony Burgmans van Akzo.

De verkoper van organische levensmiddelen Whole Foods Markets (plus 1,7 procent) stond ook in de belangstelling. Volgens Bloomberg heeft internethandelaar Amazon vorig jaar overwogen een bod uit te brengen op het bedrijf dat een marktwaarde van circa 10,7 miljard dollar heeft. Uiteindelijk zag Amazon af van een bod. Meerdere partijen zouden mogelijk nog wel in de markt zijn voor het bedrijf.

De euro noteerde 1,0660 dollar, tegen 1,0621 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 52,91 dollar en Brent verloor 1 procent tot 55,66 dollar per vat.