Oplopende brandstofprijs drukt winst Delta Air Lines

De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM had bovendien nog altijd last van overcapaciteit op veel routes, waardoor de ticketprijzen onder druk stonden.

De omzet kwam in het eerste kwartaal, toch al nooit de sterkste periode van het jaar voor luchtvaartmaatschappijen, op 9,1 miljard dollar (8,6 miljard euro). Dat betekent een daling van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Passagiersvluchten

Met name passagiersvluchten van en naar Azië en Europa brachten fors minder geld in het laatje, al kwam dat ook door een verlaging van het vluchtaanbod.

Onder de streep hield Delta 603 miljoen dollar over. Dat is ruim een derde minder dan een jaar eerder. Topman Ed Bastian sprak desondanks van een ''solide'' resultaat, dat onder lastige omstandigheden is behaald.

Bovendien lieten de ticketprijzen in maart voor het eerst in jaren wat herstel zien, wat een goed voorteken is voor het tweede kwartaal.

Weer

Daar staat tegenover dat Delta in de lopende verslagperiode een fikse financiële tegenvaller voorziet als gevolg van het stormachtige weer dat vorige week de dienstregeling op zijn thuisbasis in Atlanta flink in de war schopte.

Duizenden vluchten konden door de harde wind niet doorgaan. Het bedrijf rekent op een strop van zo'n 125 miljoen dollar. Bastian bood gedupeerde passagiers woensdag zijn excuses aan.