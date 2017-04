Investeerder PAI doet ongevraagd bod op sapproducent Refresco

Refresco wijst het bod af en ziet ook geen basis het plan verder te onderzoeken, maakt het bedrijf woensdag bekend. PAI is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties.

Een woordvoerster van het bedrijf kon desgevraagd niet aangeven of de geboden prijs daarbij de enige bepalende factor is geweest. PAI zou in 2015 ook al in de markt zijn geweest voor Refresco, dat toen evenwel koos voor een beursgang in Amsterdam.

Destijds zei topman Hans Roelofs dat alleen een beursnotering Refresco kon helpen aan de kapitaalinjectie die nodig was om zijn groeiambities waar te maken. De opbrengst werd gebruikt om schulden af te lossen of te herfinancieren, zodat financiële ruimte ontstond voor een reeks overnames.

Eerder op de dag meldde Bloomberg op gezag van bronnen die bekend zijn met de zaak al dat PAI Refresco op het oog had. Volgens het persbureau zouden ook andere investeerders mogelijk geïnteresseerd zijn in de producent van onder meer Wicky-limonade.

Marktwaarde

Refresco is sinds 2015 genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Het bedrijf had dinsdag bij het scheiden van de markt een marktwaarde van zo'n 1,2 miljard euro. Daar kwam woensdag rond het middaguur in korte tijd zo'n 10 procent bij.

Refresco produceerde in 2016 in totaal 6,5 miljard liter sap en frisdrank, zowel voor A-merken als huismerken. Daarmee werd een omzet behaald van zo'n 2,1 miljard euro en een nettowinst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 5.500 mensen in dienst in Europa en de Verenigde Staten.

PAI stapte vorig jaar voor ruim een half miljard euro in Roompot. Ook Hunkemöller was enkele jaren eigendom van de vroegere investeringstak van de Franse bank BNP Paribas. Maar die keten van lingeriezaken werd begin vorig jaar doorverkocht aan de Amerikaanse investeerder Carlyle.