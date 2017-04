Talpa zet voorgenomen bod op TMG door

Talpa zei eerder al 6,50 euro per aandeel te bieden, 0,50 euro per aandeel meer dan het Belgische Mediahuis.

Het Belgische bedrijf en VP Exploitatie bereikten onlangs echter een principeakkoord met TMG over de overname. Dit biedingsbericht is vorige week al bij de AFM ingediend.

Mediahuis en VP Exploitatie beschikken samen over een kleine 60 procent van de aandelen. Talpa heeft bijna 29 procent in handen.

SBS

"Het doorzetten van het voorgenomen bod door Talpa is mede ingegeven door de recente overname van SBS Broadcasting, waardoor Talpa een grote stap dichterbij is in het realiseren van een toonaangevend Nederlands multimediabedrijf", zegt Talpa.

Talpa zegt ook de werknemers van TMG een alternatief te kunnen bieden met een strategie die is "gericht op het realiseren van opbrengst in plaats van kostenbesparingen".

Talpa Holding nam deze week het belang van 67 procent in SBS over van Sanoma. Het bedrijf wordt daarmee volledig eigenaar van de zendergroep, die eigenaar is van de tv-zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9. Sanoma ontvangt voor de transactie 237 miljoen euro.