Groep aandeelhouders wil ontslag commissaris AkzoNobel

Zij hebben het bedrijf opgeroepen daarvoor een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zo maakt het verf- en chemieconcern woensdag bekend.

AkzoNobel zal het verzoek voor het houden van zo'n bijeenkomst in overweging nemen en binnen twee weken antwoorden, maar laat alvast weten dat de raad van commissarissen volledig achter Burgmans staat en zijn ontslag niet op de agenda zal zetten.

"De raad van commissarissen staat pal achter Burgmans", zegt AkzoNobel. "Zijn kennis en ervaring zijn cruciaal voor het bedrijf. Ontslag zou disproportioneel en schadelijk zijn."

Afwijzing

Elliott Advisors is kritisch over de resolute afwijzing door AkzoNobel van een overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. De investeerder neemt het onder meer Burgmans kwalijk dat hij zelfs niet met de Amerikanen in gesprek wil gaan.

In een woensdag gepubliceerde brief zegt Elliott te spreken namens aandeelhouders met een gezamenlijk belang van meer dan 10 procent. Dat zou voldoende zijn om een extra aandeelhoudersvergadering te kunnen afdwingen. Als die er niet komt, volgen juridische stappen.

Dreigen

Volgens AkzoNobel heeft Elliott de afgelopen weken vaker gedreigd dit verzoek in te dienen. Het verfbedrijf heeft naar eigen zeggen vernomen dat Elliott mogelijk koersgevoelige informatie hierover achter gesloten deuren heeft besproken met PPG. Daarvan is melding gemaakt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

AkzoNobel roept Elliott op helderheid te verschaffen over zijn relatie met PPG, en te vertellen hoe lang de twee partijen al contact hebben. Elliott is sinds december 2016 aandeelhouder van AkzoNobel, dat kort daarna het eerste overnamevoorstel van PPG op de mat zag ploffen.

Reactie

In een reactie laat Elliott weten tot de twintig grootste aandeelhouders van AkzoNobel te behoren, en in die hoedanigheid met PPG gesproken heeft. Het bedrijf zegt zich bewust te zijn van de verplichtingen met betrekking tot koersgevoelige informatie.

PPG zegt geenszins afspraken te hebben gemaakt met Elliott Advisors. Het bedrijf benadrukte in de verklaring aan Bloomberg geen rol te hebben gehad in het aandringen op een aandeelhoudersvergadering.

De deur voor onderhandelingen met AkzoNobel blijft openstaan. Daarbij zei het concern dat het liever ziet dat AkzoNobel met PPG praat dan dat het zich over PPG uitlaat.

Toekomst

Zelf wil AkzoNobel de markt volgende week woensdag, als het concern ook de eerstekwartaalcijfers publiceert, bijpraten over zijn toekomstplannen. Het bedrijf liet eerder weten een afsplitsing van zijn chemietak te overwegen.

De opbrengst daarvan zou kunnen worden gebruikt om de aandeelhouders te belonen, maar ook voor overnames ter versterking van de verfactiviteiten.

AkzoNobel benadrukt nog maar eens geen heil te zien in een dialoog met PPG. Geen van de twee overnamevoorstellen die de Amerikanen tot dusver op tafel hebben gelegd, weerspiegelt de werkelijke waarde van het bedrijf, of gaat afdoende in op zorgen op het gebied van onder meer mededinging, werkgelegenheid en duurzaamheid.

Kamp

Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemt de reactie van het bestuur en de commissarissen van AkzoNobem woensdag een krachtig optreden. Volgens de bewindsman blijft het bedrijf de langetermijnbelangen van het concern centraal stellen.

Dit in tegenstelling tot hedgefonds Elliott Advisors, dat eind 2016 in aandelen AkzoNobel is ingestapt en zich volgens Kamp sindsdien zeer activistisch opstelt. Volgens Kamp is de ontstane onrust niet in het belang van de werknemers, de klanten en andere aandeelhouders.

Tegenstander

Vakbond FNV laat in een reactie weten fel tegenstander te zijn van een overname van AkzoNobel door PPG. "De dreigende overname van Nederlandse kroonjuwelen, zoals Unilever en Akzo, is slecht voor de bedrijven zelf en voor de werkgelegenheid die ze bieden", zegt FNV-voorzitter Han Busker.

"Om fusies of overnames rendabel te maken, gaat een bedrijf onvermijdelijk snoeien in de kosten", benadrukt hij. De bond stelt dat PPG bekendstaat als een bedrijf dat saneert en "weinig oog" heeft voor de Nederlandse verhoudingen en langetermijnbelangen.

"We willen koste wat kost voorkomen dat Akzo een bedrijf in de uitverkoop wordt waar alleen de opkopers van profiteren."